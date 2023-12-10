الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

احتشاد سيدات كفر شكر أمام اللجان الانتخابية لممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

حرصت السيدات والفتيات على الاصطفاف والاحتشاد أمام اللجنة الانتخابية بقرية أسنيت بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية للإدلاء بأصواتهم والمشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري في مشهد تاريخي يظهر للعالم مدى وعي سيدات مصر بحقهم الدستور والحرص على المشاركة في الانتخابات الرئاسية واختيار رئيسهم.

وناشد الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية جموع المواطنين بضرورة المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية والنزول إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لضرب أروع الأمثلة للعالم بمدى وعي وثقافة المصريين في ممارسهم حقهم الدستوري واختيار رئيسا لمصر لمدة 6 سنوات قادمة، مؤكدا توافر كراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة واستراحات وكافة احتياجات وخدمات راحة جميع الناخبين.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

 

 

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