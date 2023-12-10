النائب العام يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة بالعاصمة الإدارية الجديدة
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، لقطات مصورة، من إدلاء المستشار محمد شوقي النائب العام، اليوم الأحد، بصوته الانتخابي في مقر لجنته بالعاصمة الإدارية الجديدة بمحافظة القاهرة في اليوم الأول من انتخابات الرئاسة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية.
وشهدت العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأحد، أول انتخابات رئاسية في تاريخها، وذلك بعد نقل الوزارات بالعاملين إليها.
تُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.
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