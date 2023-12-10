محافظ قنا يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية.. ويتابع عملية التصويت

أدلى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، منذ قليل، بصوته في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ من داخل لجنة مدرسة قنا الرسمية للغات المخصصه للمغتربين، يرافقه نائبه الدكتور حازم عمر، واللواء محمد حلبي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بقنا، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وشهدت اللجنة الانتخابية توافد واصطفاف طوابير من الناخبين منذ الصباح الباكر، تزامنا مع فتح اللجان في أول أيام الانتخابات الرئاسية والتي تستمر لمدة ٣ أيام، حيث اصطف الناخبين رافعين أعلام مصر.

وأكد الداودي، أن المحافظة بالتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية وفرت جميع التجهيزات والاستعدادات اللوجستيه الخاصة بالعملية الانتخابية للتيسير علي المواطنين للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر وتذليل كافة العقبات التي تواجه الناخبين عند الإدلاء بأصواتهم.

وأضاف أن المحافظة ستتابع سير العملية الانتخابية علي مدار الساعة عبر غرفة العمليات المركزية بمقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مشيرًا إلى أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني علي جميع المواطنين وحق دستوري لهم خاصة في ظل المرحلة الدقيقة والهامة التي تمر بها الدولة المصرية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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