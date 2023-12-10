الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إقبال نسائي كبير للتصويت في انتخابات الرئاسة بمطروح

السيدات
السيدات

تصدرت المرأة المطروحية المشهد الانتخابي فى انتخابات الرئاسة المصرية 2024 حيث رصدت الدستور توافد المرأة بلجنة زاهر جلال الإعدادية بنات.

 
وبهتافات تحيا مصر والأعلام، أكدت المرأة المطروحية المشاركة الإيجابية فى الانتخابات لاستكمال مشروعات التنمية والمشروعات القومية.

 

وانطلقت اليوم الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

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