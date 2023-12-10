الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

على كرسي متحرك.. الحاج "محمد" يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

الحاج محمد يدلي بصوته
الحاج محمد يدلي بصوته

لم يمنعه كبر سنه من عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بصوته، حيث كان من أول المتواجدين أمام لجنته، إنه الحاج "محمد" صاحب الـ٧٥ عامًا، خرج من منزله القاطن في شبرا مصر على كرسي متحرك للإدلاء بصوته وتحديد مستقبل مصر.

 

وقال "الحاج محمد" إنه شارك في الانتخابات الرئاسية رغم سنه الكبير لتحديد مستقبل أحفاده وأبنائه، وأنه حرص على التواجد أمام اللجنة منذ الصباح، طالبا من الأهالي في شبرا مصر أن تخرج وتشارك في الانتخابات الرئاسية لتحديد مستقبلهم ومستقبل أبنائهم.

وانطلقت اليوم الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.


غرامة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 

في حالة عدم مشاركة المواطن في الانتخابات الرئاسية، يفرض القانون رقم 45 لسنة 2014 غرامة قدرها 500 جنيه على كل شخص يكون اسمه مسجلًا في قائمة الناخبين ويتخلف عن التصويت بدون عذر مقبول.

الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024
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