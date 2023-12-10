أهالي مطوبس بكفر الشيخ يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

خرج أهالي قرى مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وأكد اللواء حاتم الهيدبي رئيس مركز ومدينة مطوبس، أن حشود المواطنين خرجت منذ الساعات الأولي واصطفت طوابير طويلة أمام اللجان الانتخابية الرئاسية في اليوم الأول لاقتراع بالصناديق الانتخابية بمدينة مطوبس.

وتواجد نواب رئيس المركز والمدينة ومندوبين الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس لتقديم كافة أوجه الدعم الكامل للعملية الانتخابية وتوفير المناخ الملائم أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر وظهور مركز ومدينة مطوبس بالشكل الحضاري اللائق بها.

وشدد رئيس مطوبس على ضرورة استمرار المتابعة والمرور الميداني المستمرة على مدار الساعة لانتظام سير العملية الانتخابية وإزالة أية معوقات اثناء العملية الانتخابية، مع التشديد على النواب ورؤساء القرى بالتعامل الفوري حيال أي بلاغات وشكاوي واردة من المواطنين وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين بما يضمن انتظام سير العملية الانتخابية.

وأوضح رئيس مركز مطوبس أن الأجهزة التنفيذية مستمرة في رفع درجة الاستعداد للعملية الانتخابية وتوفير كافة سبل الدعم اللازم لإنجاح العملية الانتخابية والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والمعنية لمتابعة الحالة العامة للجان وتلافي أي ملاحظات.