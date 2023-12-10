الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

محافظ دمياط تتابع سير الانتخابات من غرفة العمليات

محافظ دمياط تتابع
محافظ دمياط تتابع سير الانتخابات من غرفة العمليات

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، غرفة العمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

 

وأشارت المحافظ، إلى أن اللجان الانتخابية قد فتحت أبوابها للناخبين منذ الساعة التاسعة صباحًا، لافتة إلى أن اللجان شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين مع بدء فتح اللجان.

 

وأضافت محافظ دمياط، أنه يتم متابعة الموقف من خلال الغرفة، منوهة أنه تم التنسيق بين كافة الجهات لتوفير كافة الخدمات اللوجستية وضمان انتظام سير العملية الانتخابية بالشكل الذى يليق باسم مصر والتيسير على المواطنين خلال عملية التصويت.

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هذا وتواصل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية مع محافظ دمياط من خلال مركز السيطرة للوقوف على انتظام العملية الانتخابية فى أول ساعات التصويت، حيث أكدت الدكتورة منال عوض، أنه يتم متابعة الموقف الانتخابى بجميع المراكز والمدن من خلال المرور الميدانى والمركز الذى يضم ممثلين عن كافة الجهات المعنية، والتأكيد على رؤساء الوحدات المحلية بتذليل أى عقبات تواجه الناخبين.

 

وانطلقت اليوم الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

 

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