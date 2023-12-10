الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

أربعينية لـ"الدستور": سأنتخب السيسى لاستكمال مسيرة الإنجازات

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

قررت مني شعبان، في الأربعين من عمرها النزول إلى  الانتخابات الرئاسية بمكان لجنتها في منطقة شبرا، للإدلاء بصوتها الانتخابي في العرس الديمقراطي لعام 2024، متابعًة: "كلنا نازلين للمشاركة في العملية الانتخابية لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي النهاردة، لاستكمال مسيرة الإنجازات التي قام بها منذ أن تولي سدة الحكم بتفويض ودعم من الشعب المصري".

وتابعت شعبان في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "وطبعا كلنا حريصين أن يستكمل الرئيس عبدالفتاح السيسي خطته 2030 بإنجازاته وخطته في تطوير الدولة المصرية، ووجودنا النهارده حاجة بسيطة في حق السيسي الذي يصنع لنا المستحيل منذ أن حكم البلاد، في ظل الحقبة الزمنية الصعبة التي نعيش فيها سواء من حروب حولنا أو أزمات اقتصادية عالمية".

ووصفت الرئيس عبدالفتاح السيسي في حديثها بأنه قائد وقوي ويستحق حكم دولة عظيمة مثل جمهورية مصر العربية، موضحة: "الرئيس السيسي زعيم وقوي وسياسي، له قدرته على مواجهة كافة التحديات"، داعية المواطنين إلى النزول للمشاركة في العُرس الديمقراطي واستكمال خارطة المستقبل باختيارهم للرئيس.

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وتنطلق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر بدؤها اليوم، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

غرامة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 

في حالة عدم مشاركة المواطن في الانتخابات الرئاسية، يفرض القانون رقم 45 لسنة 2014 غرامة قدرها 500 جنيه على كل شخص يكون اسمه مسجلًا في قائمة الناخبين ويتخلف عن التصويت بدون عذر مقبول.

مصر تنتخب معرفة لجنة الانتخابات بالاسم استعلام عن اللجنة الانتخابية كيفية معرفة اللجنة الانتخابية معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

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