رجال الدين والكنيسة في مقدمة الناخبين بلجان الوادي الجديد (صور)

حرص رجال الدين والكنيسة بمحافظة الوادي الجديد، على الحضور في الساعات الأولى من الاستحقاق الدستوري بانتخابات الرئاسة 2024، حيث توافد عدد كبير من كنيسة ماري جرجس بمركز الداخلة بحضور رهبان ومسؤلي الكنيسة وبعض الأقباط.

وقال القمص مكاريوس ماهر مسؤل كنيسة ماري جرجس بالداخلة، إنه يؤيد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت اليوم في عرس ديمقراطي لم نشهده من قبل لاستكمال مسيرة التنمية والتقدم.

ووجه جميع أطياف المجتمع الواحاتي بالتوجه إلى اللجان والإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الدستوري في إطار ما تشهده بلادنا الغالية مصر من انتخابات رئاسية نزيهة.

وأكد أن النزول اليوم هو واجب وطني على كل مواطن ينعم بالأمن والأمان فقد جاء دورنا في الإدلاء بأصواتنا في الانتخابات الرئاسية لنرد حق مصر والوطن علينا من إنجازات قد لمسناها في وطننا العزيز وخاصة في محافظة الوادي الجديد التي خرجت للنور بعد ظلام دامس بات لسنوات.

وانطلقت اليوم الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.



