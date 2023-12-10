الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

في أول أيام الاستحقاق الرئاسي.. محافظ قنا يترأس غرفة العمليات الرئيسية

اللواء أشرف الداودي،
اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا

ترأس اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، غرفة العمليات الرئيسية للانتخابات الرئاسية بديوان عام المحافظة، في أول أيام الاستحقاق الدستورى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، وذلك بعضوية الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسام حمودة، السكرتير العام، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد، ومديرية أمن قنا والمديريات وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتابع الداودي، من خلال مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالمحافظة، عملية فتح اللجان وانتظام العملية الانتخابية ومتابعة وصول المستشارين إلى لجان الانتخابات، مؤكدًا انتظام سير العملية الانتخابية دون أي معوقات، مشيرًا إلى أنه سيتابع سير العملية الانتخابية طوال اليوم من غرفة عمليات المحافظة وعبر الفيديو كونفرنس مع غرفة عمليات رئاسة مجلس الوزراء ومن خلال مركز السيطرة للشبكة الوطنية والسلامة العامة.

من جهته، قال محافظ قنا، إنه تم رفع حالة الطوارئ بالمحافظة بدءًا من اليوم وحتى نهاية العملية الانتخابية، لافتًا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية ستعمل على مدار الـ24 ساعة، وستكون متصلة بغرف العمليات الفرعية بالمراكز وكل المديريات التي ستعمل على مدار اليوم.

وأضاف الداودي، أن المحافظة أنهت مبكرًا تجهيز كل المقار بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من خلال مراجعة أعمال الكهرباء والإنارة وتوفير مصادر بديلة وتوفير أماكن جلوس لكبار السن ومتحدى الإعاقة ومبردات مياه ومظلات بالمراكز الانتخابية لتوفير الراحة الكاملة للناخبين أثناء عمليات التصويت، وتشكيل لجنه عليا بالمحافظة تتولى القيام بمتابعة عملية الانتخابات، مناشدًا المواطنين ضرورة أهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري، وممارسة حقهم بحرية كاملة لإظهار الوجه الحضاري لمصر وتحقيق تجربة ديمقراطية حقيقية معبرة عن إرادة المصريين واستكمال مسيرة البناء والنهوض بالوطن.

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