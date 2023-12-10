محافظ دمياط: 141 مركزا انتخابيا لاستقبال 1.1 مليون ناخب وناخبة

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، انطلاق الانتخابات الرئاسية ، في 10 لجان عامة و141 مركزا انتخابيا، و176 لجنة فرعية على مستوى المحافظه لاستقبال مليون و111 ألف و568 ناخبا وناخبة.

وفى هذا السياق، أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن اللجان الانتخابية فتحت أبوابها للناخبين فى تمام التاسعة صباحًا، لافتة الى ان المحافظة قد أتمت كافة الاستعدادات لتجهيز اللجان الانتخابية وتوفير كافة الخدمات اللوجستية بها.

تجهيز 5 لجان على مستوى المحافظه للوافدين

وأشارت إلى أنه تم تجهيز5 لجان على مستوى المحافظة للوافدين، "محطة القطارات، مستشفى ميناء دمياط البحرى، المعهد الفنى التجارى والمنطقة الصناعية، مبنى نادى الوافدين والعاملين بجامعة دمياط ومدارس رأس البر الرسمية بجوار الصالة الرياضية المغطاة"، علاوة على تجهيز مقرات المبيت لقوات التأمين.

ودعت الدكتورة منال عوض أبناء المحافظة إلى المشاركة الايجابية بالانتخابات الرئاسية والنزول إلى مراكز الاقتراع للادلاء بأصواتهم بحرية تامة لاختيار رئيس الجمهورية، مؤكدة أن المشاركة بالانتخابات حق كفله الدستور وواجب وطنى على كل مصرى ومصرية.

انطلاق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.