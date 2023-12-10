الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

رئيس جامعة مطروح يدعو منسوبي الجامعة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

الدكتور مصطفى النجار
الدكتور مصطفى النجار

أكد الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الأحد، أهمية مشاركة جميع منسوبي الجامعة من العمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين، والطلاب في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام من الأحد 10 وحتى الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري.

 

وأشار رئيس جامعة مطروح، إلى أن المشاركة في الانتخابات تمثل حقًا دستوريًا وواجبًا وطنيًا يجب على الجميع الحفاظ عليهما، والإسهام في صنع مستقبل مصر المشرق فى طريق الجمهورية الجديدة والحفاظ على استقرارها وأمنها وسلامتها.

 

وأوضح الدكتور مصطفى النجار، أن الجامعة نظمت عددا من الفعاليات التوعوية لمنسوبيها وطلابها للتأكيد على أهمية المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الانتخابي الرئاسي.

 

وأكد أن هناك لجان للوافدين تيسر على المغتربين عملية التصويت فى هذه اللجان، داعيًا الجميع لضرورة الإدلاء بأصواتهم في إطار من الديمقراطية والنزاهة وإظهار صورة مصر الحضارية أمام العالم أجمع.

 

وانطلقت اليوم الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

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