بالأعلام والأغاني الوطنية.. مسيرة حاشدة بشرق الإسكندرية للمشاركة في انتخابات الرئاسية

جابت مسيرة حاشدة شوارع شرق الإسكندرية لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، حيث انضم إليها المئات من الناخبين بمحيط اللجان الانتخابية بمنطقة المندرة شرق الإسكندرية.

ورفع المواطنين الأعلام المصرية مرددين الهتافات والأغاني الوطنية، فرحة بالعُرس الديمقراطي الذي تشهده مصر، حيث شارك في المسيرة رجال ونساء وشباب وذوي الهممم وأئمة بالأزهر والأوقاف، وأعضاء مجلس النواب.

وقال أحمد عبد الظاهر أحد الشباب المشاركين في المسيرة، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية يؤكد على حرية التعبير والديمقراطية التي تشهدها مصر، معبرًا عن فرحته بتواجد هذا الكم من المواطنين في أول ساعات للانتخابات الرئاسية.

وأضافت سحر محمود، أنها تعرفت على لجنتها الانتخابية من خلال أماكن اعرف لجنتك، مشيرة إلى أنها انضمت للمسيرة للتعبير عن الفرحة التي تشهدها مصر كلها في هذا الاستحقاق الدستوري الهام وهو الانتخابات الرئاسية.

وأكدت أن المصريين اليوم يسطرون ملحمة وطنية بالمشاركة والإيجابية التي حرص عليها أهالي الإسكندرية وبالتأكيد جميع المواطنين في كل أنحاء مصر.

الجدير بالذكر أن محافظة الإسكندرية استعدت لاستقبال الانتخابات الرئاسية التي تنطلق اليوم الأحد وتستمر لمدة 3 أيام، حيث تم التأكيد على توفير كافة سبل الراحة للمواطنين لتسهيل الإدلاء بأصواتهم في لجانهم الانتخابية.

وتضم محافظة الإسكندرية 351 مقرا انتخابيا يتضمن 35 مركز للوافدين، وتبلغ عدد اللجان الفرعية 533 لجنة تتضمن 36 لجنة للوافدين، كما تضم المحافظة 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، حيث أن عدد الناخبين بالإسكندرية يبلغ 4 ملايين و300 ألف ناخب.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.