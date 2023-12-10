توافد الناخبين على الجان الانتخابية بمدرسة المقطم الثانوية بنين

شهدت لجان مدرسة المقطم الثانوية توافد المواطنين منذ صباح اليوم الأول لانتخابات رئاسة الجمهورية، وسط أعلام مصر.

وأكد المشاركون ضرورة الإدلاء بأصواتهم للمشاركة في اختيار رئيسهم، مؤكدين أنه يوم رد الجميل.

وتمركزت قوات الأمن على مداخل اللجان لتأمينها وتوفير كافة السبل والاحتياجات اللازمة للمواطنين.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.