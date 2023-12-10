الانتخابات الرئاسية 2024.. إقبال كثيف على لجنة الوافدين بـ"اقتصادية بورسعيد"

توافد المواطنون بكثافة على لجنة الوافدين بالهيئة الاقتصادية بمحافظة بور سعيد، في أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024.

الوطنية للانتخابات: استحداث لجان اقتراع للوافدين والمغتربين بين المحافظات

وكانت استحدثت الهيئة الوطنية للانتخابات، لجان اقتراع للوافدين والمغتربين بين المحافظات، لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

كما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، حرصها في اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية على مراعاة متطلبات كبار السن وذوي الهمم والتيسير عليهم في عملية التصويت.

وأعلنت الهيئة وضعها إرشادات مكتوبة في لجان الاقتراع لذوي الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع عليهم، كما اعتمدت بطاقات التصويت بطريقة "برايل"، للتسهيل على الناخبين المكفوفين.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.