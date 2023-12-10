أهالي حلايب بالبحر الأحمر أمام اللجان: "لن نتوانِ عن خدمة مصر"

شهدت لجنة أحمد عرابي بمنطقة أبو رماد بمدينة حلايب جنوب البحر الأحمر اقبالًا كبيرًا منذ اللحظات الأولي لبدء التصويت في الانتخابات الرئاسية، حيث اصطف العشرات من اهالي المنطقة أمام اللجنة قادمين من مناطق متباعدة في جبال البحر الاحمر.

أكد محمد منصور أحد أبناء حلايب لـ"الدستور"، أنهم حرصو علي الذهاب للجان الاقتراع للمشاركة في الانتخابات الرئاسية واستخدام حقهم الدستوري في اختيار رئيس مصر، مؤكدًا أن ابناء جنوب البحر الأحمر لن يتوانون عن خدمة مصر ودعمها.



