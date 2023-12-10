مشاركة حاشدة من شباب محافظة البحر الأحمر بالانتخابات الرئاسية
اصطف شباب محافظة البحر الأحمر، مبكرا أمام اللجان الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم، وذلك بأول أيام الانتخابات الرئاسية 2024.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.
يأتي ذلك في الوقت الذي أنهت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات اللازمة لبدء عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة بجانب توفير كافة الإجراءات الصحية واللوجستية التي تساعد كبار السن وذلك على كافة المستويات.
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