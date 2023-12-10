الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس "بيلا" بكفر الشيخ لـ"الدستور": جاهزية 48 مقرًا انتخابيًا لاستقبال الناخبين اليوم

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

أكد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، جاهزية 48 مقرًا انتخابيًا منهم 8 لجان انتخابية في مدينة بيلا، و40 مركز انتخابي في القري لفتح أبوابهم في تمام الساعة التاسعة صباحا من أجل استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، وتوفير جميع الإمكانات والاحتياجات والدعم اللوجستي على مستوى اللجان الانتخابية.

وأكد رئيس بيلا، خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه قد تم رفع درجة الاستعداد القصوى بداية من اليوم وحتي انتهاء الانتخابات وتجهيز المقار الانتخابية بنطاق المحافظة، وإمدادها بكافة المستلزمات لضمان سير العملية الانتخابية في هدوء ويسر، لافتا أنه قد تم توفير كافة مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وأماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والسيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم، وتوفير كافة الخدمات اللوجستية من مولدات الكهرباء ومقاعد الانتظار والمظلات والأثاث والفراشة، وتوفير عدد من الكراسي المتحركة لذوى الهمم وكبار السن، مع استمرار متابعة الشوارع المحيطة والمؤدية للمقار طوال أيام الانتخابات ورفع أي إشغالات ورفع كفاءة الإنارة والنظافة بها بصورة دورية.

ودعا رئيس مركز ومدينة بيلا، المواطنين على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع، وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته في الانتخابات لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.

من جانبه، فقد حث اللواء جمال نورالدين، عموم أهالى محافظة كفرالشيخ للمشاركة بكثافة فى العرس الانتخابى لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، كحق دستوري وواجب وطني، مؤكدًا على حرص المحافظة على وضع كافة الإمكانيات التى تضمن نجاح العملية الانتخابية، لافتًا إلى وعي أبناء محافظة كفرالشيخ في تحقيق أعلى نسبة مشاركة علي مستوى الجمهورية كونها من المحافظات الرائدة والسباقة في الوعي السياسي والمشاركة الفعالة وبقوة في الانتخابات الرئاسية، والظهور بالمظهر الحضاري اللائق والمشرف لأهالي كفرالشيخ.

جمال ساطور انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 أول أيام انتخابات الرئاسة المصرية 2024

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