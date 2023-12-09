السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ أسوان تتفقد الأعمال الجارية بالإسكان المميز "حى اللوتس"

جولة الدكتورة غادة
جولة الدكتورة غادة أبو زيد

واصلت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان جولاتها الميدانية بتفقد نسب التنفيذ الجارية بمراكز الخدمات وشبكة الطرق بمشروع الإسكان المميز "حى اللوتس" بمنطقة العقاد للإسراع بمعدلات العمل والانتهاء منها، تنفيذًا لتكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان. 

وخلال الجولة التفقدية شددت الدكتورة غادة أبو زيد على سرعة الانتهاء من الأعمال الحالية، ورفع التراكمات والبلدورات الموجودة وتحسين نظافة الأماكن ورصف الطرق وخلوها من أى معوقات قد تعيق عملية الرصف. 

ووجهه نائب محافظ أسوان إلى ضرورة وجود عمال بنظام الورادى (الليلية – الصباحية ) لسرعة الانتهاء من إزالة المخلفات المتراكمة من الصخور الحجرية أولا بأول، مع دهان الباركنج وتخصيص أماكن لألعاب الأطفال، مع الإلتزام باللمسات الجمالية وزيادة وتير العمل للإنتهاء من كافة الأعمال المتعلقة بخطوط الإتصالات، ليعقب ذلك إستكمال اللاندسكيب والحدائق والمشروعات الخدمية، والرصف والدهانات والبلدورات والإنترلوك ليصبح حى اللوتس مجتمع عمرانى حضارى متكامل على أعلى مستوى من الخدمات ذات الجودة العالية.

جولة الدكتورة غادة أبو زيد

جولة الدكتورة غادة أبو زيد
جولة الدكتورة غادة أبو زيد
جولة الدكتورة غادة أبو زيد
جولة الدكتورة غادة أبو زيد
نائب محافظ أسوان الإسكان المميز حي اللوتس الجولات الميدانية نسب التنفيذ

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