السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

شريف منير رفقة سلمى أبو ضيف من كواليس فيلم "ليه تعيشها لوحدك"

شريف منير وسلمى أبو
شريف منير وسلمى أبو ضيف

انتهى النجم شريف منير الأيام الماضية من تصوير جميع مشاهده في الفيلم السينمائي “ليه تعيشها لوحدك” والمقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

 

وشارك شريف منير جمهوره صورة تجمعه بالفنانة سلمى أبو ضيف عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “إنستجرام” من داخل كواليس تصوير فيلم ليه تعيشها لوحدك وعلق عليها قائلا: “أنا وسلمى أبو ضيف .. من كواليس فيلم .. ليه تعيشها لوحدك .. إخراج .. حسام الجوهري”.

ومن جانبه انتهى الموسيقار إسلام صبري من وضع الموسيقى التصويرية لفيلم "ليه تعيشها لوحدك" بمشاركة الأوركيستريتور العالمية هامي، كما انتهى مؤخرا صناع الفيلم من تصويره بشكل كامل ودخل في مرحلة المونتاج تمهيدا لطرحه بدور العرض السينمائي.


قصة وأحداث فيلم "ليه تعيشها لوحدك"

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعى من خلال قصة إنسانية مليئة بالمشاعر، حيث يجسد شريف منير شخصية طبيب، فيما يجسد خالد الصاوى دور صديقه المصاب بالسرطان، ويعيشان قصة تكشفها الأحداث، ومن المقرر طرح الفيلم بدور العرض السينمائية خلال الفترة القليلة المقبلة.

صناع وأبطال فيلم ليه تعيشها لوحدك

فيلم "ليه تعيشها لوحدك" يشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم شريف منير، خالد الصاوي، سلمى أبوضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، الطفل منذر مهرجان وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف أحمد عبد الغزيز، وإخراج حسام الجوهري.

شريف منير يواصل تصوير مسلسل وبقينا اتنين

وفي سياق متصل يواصل النجم شريف منير حاليا تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل “وبقينا اتنين” على قدم وساق والذي يخوض بطولته رفقة النجمة رانيا يوسف، تدور أحداثه حول زوجين يمتلكان شركة للدعاية والإعلان، وتحدث بينهما خلافات تؤدى بهما إلى الانفصال، ثم تتطور بعدها الأحداث.

مسلسل "وبقينا اتنين" بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى ومقرر عرضه الشهر المقبل على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

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