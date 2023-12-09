السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: قصف عدد من المواقع فى رفح جنوب قطاع غزة

قصف إسرائيلي على
قصف إسرائيلي على قطاع غزة

أكد بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية"، تواصل القصف الإسرائيلي العنيف لمختلف أنحاء قطاع غزة، لافتا إلى أن آليات الاحتلال تتوغل في عدد من المواقع شمال قطاع غزة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه تم قصف عدد من المواقع في رفح جنوبي قطاع غزة.

وحذرت مصر كلًا من الولايات المتحدة وإسرائيل من أن تهجير الفلسطينيين إلى مصر نتيجة عمليات الجيش الإسرائيلى فى جنوب قطاع غزة يمكن أن يؤدى إلى قطيعة فى العلاقات بين القاهرة وتل أبيب، وفق ما كشفه مسئولون أمريكيون وإسرائيليون.

وأكد 4 مسئولين إسرائيليين وأمريكيين كبار مطلعين على التفاصيل، التحذيرات المصرية لكل من واشنطن وتل أبيب حول مخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة باتجاه مصر، وفق ما نشره موقع «واللا» الإسرائيلى.

وقال مسئولون إسرائيليون كبار: «خلال الأسابيع الأخيرة، أبلغ مسئولون مصريون كبار نظراءهم فى الجيش الإسرائيلى وجهاز الأمن العام (الشاباك) بأنهم قلقون للغاية بشأن العواقب المحتملة للعملية العسكرية الإسرائيلية فى جنوب غزة».

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