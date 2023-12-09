مستقبل وطن بالفيوم يطالب المواطنين بالمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية

دعا النائب عبد القادر الجارحى، عضو مجلس الشيوخ، وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، إلى المشاركة فى الانتخابات الرئاسية التى تنطلق غدًا بمحافظات مصر لاختيار مرشح رئاسي قادر على استكمال وبناء الجمهورية الجديدة، وقادر على الحفاظ على الأمن القومي، وأن يكون قادرًا على المرور بسفينة الوطن إلى بر الأمان، مؤكدًا أن الانتخابات الرئاسية ركن أساسى فى تطوير الحياة السياسية وأن المشاركة الفعالة فيها يتيح فرصة لرسم مستقبل أفضل لمصر.

المشاركة الإيجابية

وطالب "الجارحى" أهالي محافظة الفيوم بالمشاركة الإيجابية، وأن كل من له حق التصويت أن يمارس حقه الدستوري، ويشارك بفعالية ويدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، مؤكدًا أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، رصاصة في قلب أعداء الوطن.

كما ناشد جموع المصريبن بالمشاركة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار فى البلاد واستكمال المشروعات التنموية والخدمية الجديدة التى يتم تنفيذها على أرض الواقع فى كافة المجالات.

ومن جهته، قال النائب يوسف الشاذلى، عضو مجلس النواب، وأمين التنظيم حزب مستقبل وطن بالفيوم: “إننا في مرحلة تتطلب منا جميعًا أن نمارس حقنا الدستوري والقانوني للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والمساهمة في صنع مستقبل مشرق للوطن لنؤكد لدول العالم أن مصر تشهد حراكًا ديموقراطيًا على أرض الواقع ويسعى أبناؤها للمشاركة في صنع مستقبل وطنهم الغالي مصر”.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من 9 صباحا وحتى 9 مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

تم تجهيز 283 مقرًا انتخابيًا، و323 لجنة بجميع مراكز وقرى الفيوم لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وتشكيل لجنة عليا للانتخابات وغرف عمليات، للتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية لتذليل أي عقبات قد تعترض سير العملية الانتخابية.