إقبال كثيف على حملة للتبرع بالدم فى الفيوم لصالح الأشقاء الفلسطينيين

شهدت حملة التبرع بالدم لصالح أهالي فلسطين، اليوم الثلاثاء، إقبالا كبيرا من مواطني محافظة الفيوم بعد ساعات من انطلاقها في منطقة ميدان السواقي.

إقبال كثيف على حملة التبرع بالدم في الفيوم لصالح الفلسطينيين

وأطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، مُمثلا في مؤسسة الجارحي، والاورمان، ورسالة، بالتنسيق مع وزارة الصحة وبنك الدم، في محافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء، حملة موسعة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوى حياة" بميدان السواقي الرياضي لدعوة الشباب والمواطنين للتبرع بالدم من خلال سيارت متنقلة، وذلك لدعم الأشقاء الفلسطينين جراء أعمال العنف التي شنتها إسرائيل علي قطاع غزة.

التحالف يستعد لإرسال قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنساني

يأتي ذلك بالتزامن مع الاستعداد لإرسال التحالف قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية، والمواد الغذائية والعلاجية تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية.

وكانت محافظة الفيوم قد أعلنت، عن قيام "مؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية" تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتنسيق مع المحافظة، ومديرية التربية والتعليم، بسداد المصروفات المدرسية لعدد 8382 طالبًا من أبناء المحافظة، بمراحل التعليم المختلفة "الإبتدائي، والإعدادي، والثانوي العام، والثانوي الفني" للعام الدراسي 2023-2024، من الفئات غير المعفاة أو المستثناه من سداد المصروفات، بقيمة 1 مليون و935 ألف جنيه، وذلك في إطار حرص "التحالف الوطني" على رفع أعباء سداد تلك المصروفات عن الأسر غير القادرة.

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد التقي بالقائمين على منظومة العمل بمؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية، وتعهدت المؤسسة بالتّكفل بسداد المصروفات المدرسية للطلاب بمراحل التعليم المختلفة، وأصدر المحافظ، توجيهاته لوكيل وزارة التربية والتعليم، بحصر جميع الطلاب فى مراحل التعليم المختلفة، المستحقين للمصروفات ومن الفئات غير المعفاة أو المستثناه منها، والتنسيق مع منطقة البريد بالفيوم، والمؤسسة، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة، وسرعة السداد للطلاب المستحقين، لرفع العبء عن كاهل أولياء أمورهم.

إقبال كثيف على حملة التبرع بالدم فى الفيوم لصالح فلسطين

إقبال كثيف على حملة التبرع بالدم فى الفيوم لصالح فلسطين