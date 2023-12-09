السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: معبر رفح يستقبل 10 مصابين قادمين من قطاع غزة

معبر رفح
معبر رفح

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء، بأن معبر رفح استقبل 10 مصابين قادمين من قطاع غزة.

وأشارت "القاهرة الإخبارية" إلى وصول 60 شاحنة مساعدات إلى الجانب الفلسطيني، لافتًا إلى دخول شاحنتي وقود إلى الجانب الفلسطيني عبر معبر رفح.

جهود مصر لإغاثة الأشقاء

وتبذل مصر جهودًا كبيرة لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة، حيث كثفت القيادة المصرية من اتصالاتها حتى تمكنت من إدخال مساعدات إلى داخل القطاع، كما تبذل جهودًا دبلوماسية أخرى لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وإحياء عملية السلام، من خلال حل الدولتين على حدود 1967، والاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما شدد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في مناسبات عِدة، كان أبرزها مؤتمر القاهرة للسلام، والقمة العربية الإسلامية غير العادية التي عُقدت في الرياض، وخرجت بعدد من القرارات، كان أهمها كسر الحصار المفروض على غزة، وإدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني.

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