السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين: الاحتلال مستمر في استهداف المراسلين بغزة (فيديو)

تحسين الأسطل
تحسين الأسطل

قال الدكتور تحسين الأسطل، نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، إنه منذ بداية العدوان على غزة تم استهداف عدد كبير من الصحفيين، مضيفًا: "أكثر من 75 صحفيًا وعاملًا بوسائل الإعلام الفلسطينية والعربية والدولية استشهدوا في القصف الإسرائيلي".

ونوَّه الأسطل، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، بأن الصحفيين والمراسلين والعاملين بالمؤسسات الصحفية في قطاع غزة يتعرضون للتهديد والاستهداف والاعتقال من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

اعتقال عدد من الصحفيين في قطاع غزة

وأوضح نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، أنه تم اعتقال عدد من الصحفيين، حيث بلغ عدد الصحفيين المعتقلين حتى الآن 7 صحفيين، إضافة إلى عدد آخر انقطع الاتصال بهم ولا يُعرَف مصيرهم حتى الآن، وهناك صحفيين آخرون تلقوا رسائل تهديد من قبل قوات الاحتلال.

وتابع: "لم تشهد أي حرب في التاريخ المعاصر ضحايا في صفوف الصحفيين واستهداف لهم بشكل شخصي أو لعائلاتهم أو مؤسساتهم مثل ما يحدث الآن للصحفيين في غزة".

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