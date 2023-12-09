حلمى النمنم يكشف لـ"الشاهد" كواليس اختياره لمنصب وزير الثقافة بحكومة شريف إسماعيل

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إنه تلقى اتصالًا من مراسم مجلس الوزراء وتم إخباره بأنه عليه مقابلة المهندس شريف إسماعيل، وبالفعل ذهبت في نفس اليوم للقائه والذي استمر لمدة ثلاث ساعات، وكان هذا اللقاء من أجل أن أتولى منصب وزير الثقافة في هذا التوقيت، معبرًا:"شريف إسماعيل كان واضح للغاية وشفاف".

تولي منصب وزارة الثقافة

وأكد حلمي النمنم، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تحدث مع المهندس شريف إسماعيل في الكثير من النقاط المتعلقة بوزارة الثقافة، معبرًا:"المهندس شريف إسماعيل قال لي ما رأيك في وزارة الثقافة وتصورك للثقافة في البلد، وكان ردي أنه يجب الوصول لكل مواطن في الدولة حيث هو، وقمت بوضع خريطة إجرائية لهذا الحديث".

وتابع: "بعد الاجتماع تواجدت في الاتحادية صباح اليوم التالي من أجل تأدية اليمين ومنذ هذا اليوم توليت وزارة الثقافة".

واستطرد: "أنا صحفي ورأيت الكثير من المشاهد المتعلقة بتغيير الوزارات والحكومات، وفوجئت أثناء حلف اليمين أنني وجدت أكثر من ١٣ وزيرًا كانوا أصدقاء لي وأعرفهم جيدًا، ويمكن القول أنني تعاملت من قبل مع عدد كبير من قيادة القوات المسلحة ولكن لم يسبق التعامل لي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء توليه منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة".

برنامج الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.