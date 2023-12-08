الجمعة 08 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حسين عبد الغني لـ"القاهرة الإخبارية": أمريكا ليست من دعاة السلام

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال المحلل السياسي حسين عبد الغني، إن البيت الأبيض والرئيس الأمريكي يضحكون به على العرب، بسبب التصريحات المتضاربة، من خلال شعورهم بالقلق تجاه ما يحدث في غزة، وفي نفس الوقت يطلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الكونجرس الموافقة على بيع 45 ألف قذيفة لدبابات ميركافا لإسرائيل.

وأضاف المحلل السياسي، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة ليست من دعاة السلام، مشيرًا إلى أن إسرائيل هي الذراع الأمني للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

ونوه "عبد الغني"، أن لدى الولايات المتحدة القدرة على إيقاف الحرب على غزة ولكنها لا تريد، مضيفًا أن ما لم تقوم أمريكا بوقف الإمدادات العسكرية لإسرائيل لن تتوقف الحرب في غزة.

حسين عبد الغني القاهرة الإخبارية السلام البيت الأبيض بايدان بايدن ميركافا

مواد متعلقة

باحث لـ"إكسترا نيوز": استمرار الحرب فى غزة ما هو إلا وسيلة للبحث عن أى انتصار

محمد فايز فرحات: تهجير الشعب الفلسطينى للأراضى المصرية "خط أحمر"

باحث سياسى: الأمم المتحدة أشادت بدور مصر فى الكثير من الجلسات العامة لها

"إكسترا نيوز" تسلط الضوء على جولة الرئيس السيسى لتفقد عدد من الطرق بالقاهرة

متخصص في شؤون الانتخابات: لأول مرة تيسير عملية التصويت لذوي الهمم

متخصص فى شئون الانتخابات: عملية التصويت لن تستغرق سوى 5 دقائق

وزير الخارجية البريطانى: نواصل جهودنا للإفراج عن المحتجزين فى قطاع غزة

وزير الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة مع بريطانيا ملتزمتان بتأمين الملاحة بالبحر الأحمر

الأكثر قراءة

مصر تحذر أمريكا وإسرائيل: مخطط التهجير يهدد بتدمير العلاقات مع تل أبيب

ساعر باروخ.. حماس تنشر فيديو مرعبًا لعملية الإنقاذ الإسرائيلية الفاشلة

اللعب بالنار.. كيف تتحرك إسرائيل لتهجير أهالى غزة بـ«خطة الأمر الواقع»؟

ضبط 9 سائقين تعاطوا المخدرات أثناء القيادة

قبل انطلاق انتخابات الرئاسة 2024.. رابط موقع اللجنة الانتخابية بالرقم القومي

وزير الخارجية السعودى: وقف القتال فى غزة ليس أولوية للعالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

شد أجزاء

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة «3»

منى رجب

المرأة المصرية وانتخابات الرئاسة

ماجد حبته

حوارات وزير الخارجية

محمد عبدالعزيز

جوتيريش.. رجل لهذا الزمان

د هند جاد

إعلام مصر

جلال حمام

تحالف الأحزاب.. اتفاق نادر على رئيس مصر

محاسن السنوسي

المرأة المصرية زينة العُرس الانتخابى

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

اللعب بالنار.. كيف تتحرك إسرائيل لتهجير أهالى غزة بـ«خطة الأمر الواقع»؟

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة