حسين عبد الغني لـ"القاهرة الإخبارية": أمريكا ليست من دعاة السلام

قال المحلل السياسي حسين عبد الغني، إن البيت الأبيض والرئيس الأمريكي يضحكون به على العرب، بسبب التصريحات المتضاربة، من خلال شعورهم بالقلق تجاه ما يحدث في غزة، وفي نفس الوقت يطلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الكونجرس الموافقة على بيع 45 ألف قذيفة لدبابات ميركافا لإسرائيل.

وأضاف المحلل السياسي، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة ليست من دعاة السلام، مشيرًا إلى أن إسرائيل هي الذراع الأمني للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

ونوه "عبد الغني"، أن لدى الولايات المتحدة القدرة على إيقاف الحرب على غزة ولكنها لا تريد، مضيفًا أن ما لم تقوم أمريكا بوقف الإمدادات العسكرية لإسرائيل لن تتوقف الحرب في غزة.