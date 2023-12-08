فلسطين تطالب أعضاء مجلس الأمن بالتصويت لصالح قرار وقف إطلاق النار

طالبت الرئاسة الفلسطينية جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي خلال انعقاد المجلس، مساء اليوم الجمعة، في نيويورك، بالتصويت لصالح مشروع القرار الداعي لوقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين، استنادا للمادة 99 لميثاق الأمم المتحدة، وذلك طبقا للقانون الدولي الإنساني.

وأكدت الرئاسة في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أنه قد حان الوقت لأن يتم اتخاذ هذا القرار، لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية.

كما طالبت الرئاسة بتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة نتيجة تعمد سلطات الاحتلال إعاقة وصولها للمواطنين، الأمر الذي أوجد كارثة مروعة، وضرورة إرسال وفد من أعضاء مجلس الأمن للاطلاع عن كثب على المأساة الإنسانية التي حلت بقطاع غزة، والتي أودت بحياة عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى.

نثمن المبادرة الأممية بتفعيل المادة 99

وثمن الرئيس محمود عباس المبادرة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيرش، بتفعيل المادة 99، التي نالت تأييد دول العالم.

ويجتمع، اليوم الجمعة، مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا، لبحث تداعيات الحرب على غزة التي دخلت شهرها الثالث، وذلك بعد أن حث جوتيريش، في خطوة نادرة رسميا، على استخدام كل نفوذه لمنع وقوع كارثة إنسانية في القطاع المحاصر.

يأتي الاجتماع وسط استعدادات للتصويت على مشروع قرار مدعوم عربيًا ودوليًا يطالب بوقف النار، في حين لا تزال إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ترفض مثل هذا التوجه.

وتعد "المادة 99" التي استند إليها أنطونيو جوتيريش، أقوى أداة على الإطلاق يمكن أن يستخدمها أي أمين عام للأمم المتحدة، لمواجهة الأخطار المحدقة بالأمن والسلم الدوليين.

وجاءت دعوته بعد ساعات من وضع مشروع القرار تحت "الإجراء الصامت"، مما يعني أنه يمكن التصويت عليه في أي وقت اعتبارًا من الجمعة.