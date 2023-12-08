الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لص يمزق جسد فتاة بسلاح أبيض فى دمياط

سلاح أبيض
سلاح أبيض

نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات واقعة تعدي أحد الأشخاص على طالبة بدمياط محدثًا إصابتها بقصد السرقة.

تبلغ لمركز شرطة فارسكور بمديرية أمن دمياط من أحد المستشفيات باستقباله طالبة، مقيمة بدائرة المركز، مصابة بعدة جروح قطعية بالجسم.

وبسؤال والد المصابة قرر بقيام أحد الأشخاص بمحاولة سرقة الدراجة النارية الخاصة به من مدخل منزله وحال مشاهدة نجلته له تعدى عليها بسلاح أبيض "مطواة"؛ فأحدث إصابتها المُشار إليها ولاذ بالفرار.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة والسلاح الأبيض المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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