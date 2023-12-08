أعلنت الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد شهداء مخيم الفارعة بالضفة الغربية، إلى 5 شهداء برصاص الاحتلال، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

كما أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، عن ارتقاء 40 شهيدًا جراء قصف الاحتلال منطقة الصبرة شرق مدينة غزة، فيما اندلع حريق بمراكز إيواء شمال قطاع غزة إثر قصف مدفعية الاحتلال.

جيش الاحتلال يقصف مناطق متفرقة من قطاع غزة

وكان قصف جيش الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة، إذ عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، لقطات حية من القصف إذ تتصاعد ألسنة الدخان في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وكانت أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن نحو 800 ألف شخص في شمال غزة دون خدمات صحية بالإضافة إلى 7 آلاف جريح في القطاع حالاتهم خطرة، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.