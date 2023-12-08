الجمعة 08 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء مخيم الفارعة بالضفة الغربية إلى 5

شهداء
شهداء

أعلنت الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد شهداء مخيم الفارعة بالضفة الغربية، إلى 5 شهداء برصاص الاحتلال، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

كما أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، عن ارتقاء 40 شهيدًا جراء قصف الاحتلال منطقة الصبرة شرق مدينة غزة، فيما اندلع حريق بمراكز إيواء شمال قطاع غزة إثر قصف مدفعية الاحتلال.

جيش الاحتلال يقصف مناطق متفرقة من قطاع غزة 

وكان قصف جيش الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة، إذ عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، لقطات حية من القصف إذ تتصاعد ألسنة الدخان في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وكانت أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن نحو 800 ألف شخص في شمال غزة دون خدمات صحية بالإضافة إلى 7 آلاف جريح في القطاع حالاتهم خطرة، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

الصحة الفلسطينية غزة مخيم القارعة الضفة الغربية قطاع غزة

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": قصف صاروخى باتجاه محيط السفارة الأمريكية فى بغداد

"القاهرة الإخبارية": اندلاع حريق بمراكز إيواء شمال غزة إثر قصف لمدفعية الاحتلال

"الصحة الفلسطينية": ارتقاء شهيدين برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم الفارعة بالضفة الغربية

"القاهرة الإخبارية": استشهاد طبيب متطوع برصاص الاحتلال فى حرم مستشفى العودة بجباليا

كاتب صحفي: مشهد الانتخابات بالخارج مليء بالحيوية ويبعث الأمل لمسار ديمقراطي جديد

بالمزمار البلدي.. المصريون فى كينيا يدلون بأصواتهم لليوم الثالث

سفيرنا في بودابست: تزامن الامتحانات مع الانتخابات والطقس السيئ أبرز المشكلات التي واجهتنا

"الوطنية للانتخابات": بدء فرز الأصوات فى 30 مقرًا انتخابيًا بالخارج

الأكثر قراءة

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

وفاة الشقيق الأكبر لأحمد حلمى

عاجل .. الجيش الإسرائيلى يعلق على "صور الأسرى المقيدين" فى غزة

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة 8-12-2023 والقنوات الناقلة لها

تصريحات الرئيس السيسي خلال حضوره اختبارات كشف الهيئة لطلبة الأكاديمية والكليات العسكرية يتصدر اهتمامات الصحف

أسعار الفراخ | بورصة الدواجن اليوم فى مصر الجمعة 8-12-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سر الاتصال بين الملك عبدالله الثانى والرئيس جو بايدن

د. محمد عفيفي

عبدالناصر فى الفالوجة

ماجد حبته

أقوى أدوات جوتيريش

بسنت حسن

الاستحقاق الانتخابى

لواء.حمدى البطران

الانتخابات المصرية

جلال حمام

تحالف الأحزاب.. اتفاق نادر على رئيس مصر

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ بكفل حارس لمد المياه للمستعمرات في سلفيت