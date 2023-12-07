الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بدء فعاليات مؤتمر "المصريين الأحرار" لدعم الرئيس السيسي فى المنيا

مؤتمر جماهيري لحزب
مؤتمر جماهيري لحزب المصريين الأحرار

بدأت، منذ قليل، فعاليات المؤتمر الجماهيري لحزب المصريين الأحرار تحت عنوان «انزل وشارك.. صوتك أمانة»، وذلك في ختام حملته الانتخابية الخاصة بتأييد ودعم مرشحه الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بمحافظة المنيا.

جاء ذلك بحضور الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، والدكتورة هبة واصل الأمين العام.

ويشارك فاعليات المؤتمر الحاشد عضوا المكتب السياسي الدكتورة إيناس صبحى، ورائد مقدم ؛ ويحضر الفعاليات الإعلامية إيناس أدوار المذيعة بقناة المنيا.

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"المصريين الأحرار" يشارك فى مؤتمرات علمية وبحثية بدولة الصين

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"المصريين الأحرار" يزور أسقف كنائس عزبة النخل للتحفيز على المشاركة بالانتخابات

 

ويحضر الفعاليات جمع غفير من كافة الفئات النوعية بعروس الصعيد وعددا من شباب وقواعد الحزب.

وافتتح الحزب المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، والهتاف تحيا مصر.


جدير بالذكر أن حزب المصريين الأحرار كان أول القوي السياسية المصرية والكيانات التي أعلنت دعمها الرئيس عبد الفتاح السيسي واعتباره مرشح الحزب رئاسي، ونزل لكافة الميادين في يوليو الماضي بحملة طرق أبواب للتوعية بأهمية وأولوية استكمال الجمهورية الجديدة والاصطفاف مع الرئيس السيسي لخدمة بلادنا العزيزة.

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المؤتمر الجماهيرى حزب المصريين الأحرار حملته الانتخابية السيسي الدكتور عصام خليل

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