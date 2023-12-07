إتحاد طلاب جامعة الاسكندرية ينظم حملة إغاثة وجمع تبرعات لأهالى غزة

أعلن إتحاد طلاب جامعة الإسكندرية، عن تنظيم حملة إغاثة وجمع تبرعات عينية لأهالي غزة، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني فى دفاعه عن حقوقه المشروعة ورفعًا للمعاناة عنهم، وذلك تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور علي عبدالمحسن القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتتضمن حملة التبرعات، تبرعات عينية: "أطعمة- بطاطين- ملابس" لأهالي قطاع غزة، وذلك بجميع مقرات إتحاد الطلاب بكليات جامعة الإسكندرية، حيث يتم فرز وتعبئة هذه التبرعات وتجهيزها تمهيدًا لإرسالها لنجدة الشعب الفلسطـيني الأعزل عبر القنوات الرسمية للدولة المصرية، كنوع بسيط لمؤازرتهم في محنتهم، ولن يتم قبول أي تبرعات مادية.

وكانت قد شهدت جامعة الإسكندرية اليوم، قافلة التبرع بالدم استكمالّا حملة التبرع بالدم تضامنًا من غزة، التي نظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لليوم الثالث على التوالي بمحافظة الإسكندرية، والثاني بداخل الحرم الجامعي.

وقال الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب الصيادلة بالإسكندرية، عضو التحالف الوطني، إنه لليوم الثالث على التوالي تشهد حملة التبرع بالدم التي ينظمها التحالف الوطني على مستوى الجمهورية إقبالا كبيرا من طلاب جامعة الإسكندرية للتبرع لأهالينا وأشقائنا في غزة، مشيرًا إلى مشاركة 300 مواطن وطالب في التبرع بالدم حتى الآن.

كانت قد نظمت جامعة الإسكندرية أكتوبر الماضي حملة للتبرع بالدم تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الشقيق، لمدة أسبوع بالتعاون مع أسرة "طلاب من أجل مصر"، وبعض مؤسسات المجتمع المدني.



وأشار الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، إلى أن الجامعة أطلقت هذه الحملة في إطار حرصها على دعم الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدة والمساندة له، وتتضامن إنسانيًا مع أهالي قطاع غزة، وتدعو المجتمع السكندرى والمجتمع الجامعي لتقديم يد العون التبرع بالدم؛ للمساهمة في إنقاذ الأرواح ومساعدة الضحايا وأسرهم.