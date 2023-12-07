الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إرهاب سياسى".. الخارجية الفلسطينية تدين الهجوم والتحريض اللذين يمارسهما الاحتلال على جوتيريش

جوتيريش
جوتيريش

أدانت الخارجية الفلسطينية بشدة الهجوم والتحريض اللذين تمارسهما دولة الاحتلال ومسئولوها على الأمين العام للأمم المتحدة، واعتبرتهما إرهابًا سياسيًا، لثني الأمين العام للأمم المتحدة عن أداء دوره، وقيامه بمهامه، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

واعتبرت الخارجية، في بيان صدر اليوم وفقًا لوكالة أنباء فلسطين، هذه المبادرة "خطوة ضرورية جدا"، تتسق مع المهام المنوطة بالمجلس، ومؤسسات الشرعية الدولية، وتنسجم مع التحذيرات الدولية واسعة النطاق من تداعيات الكارثة الإنسانية التي حلت بالمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، جراء حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل.

 مطالبة دول العالم بدعم مبادرة جوتيريش

وطالبت الوزارة قادة العالم والدول بدعم مبادرة جوتيريش، والالتفاف حولها، لدفع مجلس الأمن إلى الوفاء بالتزاماته، واتخاذ قرار بوقف إطلاق النار.

وفي الختام رحبت وزارة الخارجية بمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في دعوته لعقد جلسة لمجلس الأمن، لكي يتحمل مسئولياته في وقف فوري لإطلاق النار، على خلفية الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، اعتمادًا على المادة (99) من ميثاق الأمم المتحدة.

الخارجية الفلسطينية قطاع غزة ميثاق الامم المتحدة القانون الدولي حقوق الانسان فلسطين

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