الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حافلات مجانية لنقل جماهير الأهلى للإسكندرية لمؤازرة الفريق أمام بلوزداد

حافلات مجانية لجماهير
حافلات مجانية لجماهير الأهلي

ينظم النادي الأهلي رحلات مجانية للجماهير إلى مدينة الإسكندرية بعد غدٍ الجمعة، لمؤازرة الفريق الأول في مباراته أمام شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

يبدأ تجمع الجماهير من  الحادية عشرة صباح الجمعة أمام بوابات فرع النادي بالشيخ زايد، على أن تتحرك الأتوبيسات إلى الإسكندرية في الثانية عشرة ظهرًا.

ويستوجب اصطحاب كل مشجع أهلاوي تذكرة المباراة وبطاقة «FAN ID» الخاصة به، كما يحظر اصطحاب أي أدوات تتعارض مع سلامة الجماهير والمنشآت سواء أثناء السفر أو خلال المباراة.

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موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال إفريقيا

ويستضيف الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في تمام السادسة مساء الجمعة المقبلة 8 ديسمبر الجاري، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الثالثة بمرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويقع المارد الأحمر، في المجموعة الرابعة والتي تضم فرق (شباب بلوزداد الجزائري وميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني).

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال إفريقيا

تنقل مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري، في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية.

وتمتلك شبكة قنوات بي إن القطرية، جميع حقوق البث الحصري لكافة منافسات مرحلة المجموعات بالمسابقة القارية، داخل منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن مباراتي النهائية.

ويتربع الأهلي على قمة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، بعد الفوز على ميدياما الغاني، في افتتاح مشواره بمرحلة المجموعات بثلاثية نظيفة، يلي ميدياما وشباب بلوزداد برصيد 3 نقاط لكلاهما، وأخيرا يانج أفريكانز نقطة يتيمة.

وتجدر الإشارة، إلى أن المارد الأحمر، هو حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري الأبطال، وذلك على حساب الوداد المغربي، بعد الفوز ذهابا بالقاهرة بنتيجة 2/1، والتعادل الإيجابي بكازابكلانكا 1/1.

ويمتلك النادي الأهلي، الرقم القياسي في عدد مرات حصد لقب الأميرة السمراء، برصيد 11 بطولة، حصدها أعوام 1987 و1982، و2001 و2005، و2006 و2008، 2012 و2013، 2020 و2021، و2023.

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