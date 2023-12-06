الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس صاحب مركز صيانة سيارات بتهمة تزوير المحررات الرسمية بالقاهرة

حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية

قررت جهات التحقيق فى المقطم، حبس صاحب مركز صيانة سيارات 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بتزوير المحررات الرسمية والعرفية بمنطقة المقطم، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وأقرالمتهم خلال اعترافاته أمام جهات التحقيق أنه يملك مركز صيانة سيارات وأنه تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية وتراخيص الإعـفاء الجمركى لظروف الإعاقة.

وتبين من التحقيقات أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، وبفحص هاتفه المحمول فنيًا تبين أنه يحتوى على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.

أكدت معلومات الأجهزة الأمنية المعنية قيام صاحب ومدير مركز لصيانة السيارات، مقيم بالقاهرة، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية.

وبمواجهته اعترف بقيامه بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه نظير مبلغ مالى وتم اتخاذ الإجراءات.

حبس صاحب مركز صيانة تزوير المحررات الرسمية الأجهزة الأمنية

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