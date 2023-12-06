"قناة السويس": نمتلك خبرات الإنقاذ اللازمة والتعامل باحترافية مع الطوارئ المحتملة

وجّه الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، رسالة طمأنة بشأن عدم تأثر حركة الملاحة بالقناة من الموقف الطارئ، مؤكدا عبور جميع السفن القادمة من اتجاه الشمال بشكلها المعتاد، كما انتظمت حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب بعد تحويل سفن عبور سفن قافلة الجنوب من القناة الجديدة إلى القناة الأصلية.

وقال رئيس هيئة قناة السويس، إنه تم الدفع بأربع قاطرات لإتمام عملية قطر سفينة الحاويات بعد فقدانها التوجيه إثر عطل بدفة السفينة أدى إلى اصطدامها بكوبرى “المنسي”، خلال عبورها القناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورا ومتجهة إلى هولندا.

وأكد امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة.