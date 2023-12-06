الأربعاء 06 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"قناة السويس": نمتلك خبرات الإنقاذ اللازمة والتعامل باحترافية مع الطوارئ المحتملة

لحظة تصادم سفينة
لحظة تصادم سفينة حاويات بكوبرى بقناة السويس

وجّه الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، رسالة طمأنة بشأن عدم تأثر حركة الملاحة بالقناة من الموقف الطارئ، مؤكدا عبور جميع السفن القادمة من اتجاه الشمال بشكلها المعتاد، كما انتظمت حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب بعد تحويل سفن عبور سفن قافلة الجنوب من القناة الجديدة إلى القناة الأصلية.

وقال رئيس هيئة قناة السويس، إنه تم الدفع بأربع قاطرات لإتمام عملية قطر سفينة الحاويات بعد فقدانها التوجيه إثر عطل بدفة السفينة أدى إلى اصطدامها بكوبرى “المنسي”، خلال عبورها القناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورا ومتجهة إلى هولندا.

وأكد امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة.

 

قناة السويس القناة الجديدة القناة الأصلية كوبرى “المنسي”

مواد متعلقة

مصادر تكشف لـ"القاهرة الإخبارية" أعداد شاحنات المساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع غزة

مصادر لـ"القاهرة الإخبارية": تنسيق كامل بين الهلال الأحمر المصرى والوكالات المعنية لتوصيل المساعدات لـ غزة

مصادر لـ"القاهرة الإخبارية": مصر تؤكد ضرورة وقف إطلاق النار بغزة لإنهاء الكارثة الإنسانية

مصادر لـ"القاهرة الإخبارية": مصر ترفض أى محاولات للتهجير القسرى للفلسطينيين إلى سيناء

"القاهرة الإخبارية": مصر تواصل فتح معبر رفح من الجانب المصرى لعودة العالقين

عاجل.. توقف الملاحة فى قناة السويس الجديدة بعد اصطدام سفينة حاويات.. والهيئة تتعامل

"القاهرة الإخبارية": الدفاع المدنى بغزة ينفذ أكثر من 20 ألف عملية استجابة إنسانية

فرحات: الانتخابات ذات خصوصية كبيرة مقارنة بالاستحقاقات الرئاسية السابقة

الأكثر قراءة

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

عاجل.. توقف الملاحة فى قناة السويس الجديدة بعد اصطدام سفينة حاويات.. والهيئة تتعامل

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل| التأكيد على رفض التهجير.. واستمرار الجهود المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

دقت ساعة العمل الوطني

وائل لطفي

هلباوى الإعلام!

أحمد بهاء الدين شعبان

الإبادة الجماعية : قراءة فى كتاب مُنصف!

د. منى حلمى

اختناق

مدحت بشاى

فى المشاركة السياسية الخير الأسمى

محمد رفعت

رسائل تصويت المصريين

جلال حمام

جيشنا.. قوة الردع التى يهابها الأعداء

عبد الرحيم طايع

عوِّودوا أنفسكم وأولادكم الانتخابات

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يزيد من تجنيد الإناث فى الوحدات القتالية بغزة

الأحد.. الكابينت الإسرائيلى يجتمع لمناقشة زيادة المساعدات لغزة ودخول عمال الضفة الغربية

الرئاسة الفلسطينية تحذر من تصعيد الاحتلال جرائمه فى غزة والضفة الغربية