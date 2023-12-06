الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

صوتك لمصر.. شباب محافظة سوهاج يدعمون مبادرة الدستور للنزول للانتخابات الرئاسية

شباب محافظة سوهاج
شباب محافظة سوهاج

انضم عدد من شباب محافظة سوهاج لمبادرة صوتك لمصر التي دشنتها جريدة الدستور للحث لنزول للانتخابات الرئاسية والمشاركة في أهم استحقاقات الدولة المصرية لاختيار رئيس الجمهورية.

فتقول منة الجوهري طالبة بكلية الحقوق بجامعة سوهاج إن النزول هو أمر حتمي لإرسال صورة للعالم كله أن مصر تحقق أهم معايير الديمقراطية التي أقرتها ثورة 30 يونيو مشيرة إلى أن نرى الآن الاضطرابات التي تحدث في جميع أنحاء العالم ونري مصر محفوظة بفضل الله وجيشها وشعبها وقياداتها لذا ندعو كل المصريين لنزول لتعبير عن رأيهم بكل حرية وأن يعطوا مايروه مناسب لتلك المرحلة الحاسمة في تاريخ البلد.

فيما قال أحمد عرفة مدير جمعية كيان بمحافظة سوهاج أن مبادرة صوتك لمصر هي تجسيد حقيقي بالمعني وبالفعل فلا مستقبل أفضل بدون النزول في هذا الاستحقاق المهم في تاريخ مصر بعد أن عادت للريادة والصدارة في شتي المجالات والتخصصات.

وأشار عرفة إلى أن مصر ستظل قوية بشبابها ورجالها وسيداتها الأحرار فنكررها ملايين المرات صوتك لمصر  لكي بالفعل نكون أفضل.

فيما قال محمد زغلول مدير مالي بشركة مياه غازية إن النزول أصبح حتمي لا بديل عنه لكي نحفظ بلادنا من كل شر في حدودها الداخلية والخارجية فالعالم كله يترقب أبناء مصر للمشاركة فى انتخابات الرئاسة المقبلة لإختيار الرئيس الأمثل، مضيفا أننا ندعو الشباب للإنضمام لمبادرة صوتك لمصر والنزول للمشاركة والإدلاء بصوتك للرئيس الذي يطمئن إليه قلبك وعقلك فالنزول هو ضرورة لصورتنا للعالم كله.

فيما أعرب حسن المصري مدير عمليات إحدى الشركات الخاصة عن سعادته لإطلاق مبادرة صوتك لمصر التي تحث المواطنين على النزول لابداء رأيهم في انتخابات الرئاسة المقبلة.

وأضاف: “أنا في عهد جديد يعتمد كل الاعتماد على الديمقراطية والخروج لتحديد رئيس الجمهورية فقد خرجنا من العهد البائد الذي اعتاد المصريين أن يصوت النظام مكانه فالآن أصبح لكل مصري صوت حقيقي يعتد به وأصبح القول الأول والأخير للمواطن والصندوق الانتخابي، فبصفتي مواطن غيور على هذه البلد أدعوكم جميعا أن نثبت للعالم اجمع أن مصر الحاضر هي أزهى عصور الديمقراطية بقى منا الإرادة الداخلية لنخرج ونقول صوتنا لمصر بكرة”. 

وتهدف المبادرة إلى توعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم الانتخابية، كما تسعى المبادرة إلى إزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين في المشاركة بالانتخابات.

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