الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة دمياط يتفقد نادي الوافدين استعدادًا للانتخابات الرئاسية 2024

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، اليوم الأربعاء، نادي الوافدين والعاملين بالجامعة، استعدادًا للانتخابات الرئاسية 2024.

وتأتي الجولة التفقدية في إطار الوقوف على جاهزية النادي وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين من خارج محافظة دمياط في عملية الاقتراع إلى جانب تأمين المكان، من بحث ونظام وحماية مدنية وتأمين جميع مداخل ومخارج النادي.

وأشار رئيس جامعة دمياط، إلى أن الجامعة أنهت استعداداتها لاستقبال الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتبدأ عملية الاقتراع والتصويت على مدار أيام: 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

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