الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ علوم سياسية: مصر لها دور مهم فى تحقيق الهدنة الأخيرة بغزة

غزة
غزة

قال الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية، إن هناك اتجاها لدى إسرائيل بمزيد من التصعيد في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنَّ الجهود المصرية جهود مقدرة منذ بداية الأزمة، ولها دور تاريخي في مساعدة الأشقاء الفلسطنيين ومن عام 1948، سواء كان في أوقات السلم، أو في أوقات الحرب.

وأضفا أستاذ العلوم السياسية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية«إكسترا نيوز»، أنه في الفترات السابقة التي تطرق فيها الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة كانت مصر هي التي تقوم بعملية التهدئة وتقوم بإدخال مساعدات لقطاع غزة من خلال معبر رفح، موضحًا أن الدور المصري في هذا الإطار له استمرارية في العمل على التهدئة، وفي العمل على ألا تتفاقم الأمور في غزة.

مصر كان لها دور مهم فى الفترة الأخيرة فى التوصل إلى الهدنة

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن مصر كان لها دور مهم في الفترة الأخيرة في التوصل إلى الهدنة والتي تمّ خرقها من الجانب الإسرائيلي، لافتًا إلى أنَّ ما تقوم به إسرائيل في غزة يبدو أنَّ هناك اتجاها من إسرائيل مزيد من التصعيد، سواء في غزة أو ضد الفلسطينيين في أماكن تواجدهم.

قطاع غزة غزة استاذ العلوم السياسية إسرائيل

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