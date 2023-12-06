الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

116 لجنة انتخابية بمدارس مطروح للاستحقاق الرئاسي 2024

لجنة انتخابية بمدارس
لجنة انتخابية بمدارس مطروح للاستحقاق الرئاسي

أكد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها داخل البلاد الأحد المقبل ولمدة 3 أيام، تُعد مناسبة ديموقراطية عظيمة يستطيع الشعب المصري من خلال رسالة قوية وواضحة وصريحة للعالم أجمع بأن مصر وطن عظيم وشعب عريق يترأسه قيادة واعية تسير بحكمة واقتدار للوصول به لبر الأمان والاستقرار اقتصاديًا واجتماعيًا.

وأكد شحاتة، أن جموع المعلمين والمنتسبين للمنظومة التربوية بمحافظة مطروح على أتم استعداد للمشاركة الإيجابية والفعّالة في الاستحقاق الديمقراطي والدستوري خلال الانتخابات الرئاسية المقررة انطلاقها الأحد المقبل 10 ديسمبر الجاري والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام حتى 12 من الشهر ذاته.

116 لجنة

وأكد وكيل الوزارة، أن مدارس المحافظة التي يوجد بها ١١٦  لجنة ومقرًا انتخابيًا في كامل الجاهزية لاستقبال الناخبين مع تقديم مديري المدارس لكل سبل الدعم اللوجستي وذلك من خلال التنسيق مع كل الجهات المعنية لتوفير سبل الراحة للناخبين ومراعاة الجميع وخاصة كبار السن وذوى الهمم.

وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح ١١٦ لجنة ومقرا انتخابيا استعدادات انتخابات الرئاسة مطروح تعليم مطروح

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