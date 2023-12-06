الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أوكرانيا: عملية تدمير محطة النفط البحرية فى القرم "عمل مخطط له"

تدمير محطة النفط
تدمير محطة النفط البحرية فى القرم

أعلن المتحدث باسم المخابرات العسكرية الأوكرانية، أندريه يوسوف، أمس الثلاثاء، أن عملية تدمير محطة النفط البحرية المتمركزة في منطقة فيودوسيا بشبه جزيرة القرم هو "عمل مخطط له" من قبل قوات الأمن والدفاع الأوكرانية.

وأضاف يوسوف - في تصريحات له نقلتها وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكراين فورم" اليوم -: "نتحدث في الوقت الراهن عن استمرار العمل المخطط لقوات الأمن والدفاع الأوكرانية لتجريد شبه جزيرة القرم من الروس"، موضحًا أنه "سيتم بالتأكيد تقديم مزيد من التفاصيل في وقت لاحق".

وأكد يوسوف أن الدولة الأوكرانية وحركة المقاومة وجميع مكونات قوات الأمن والدفاع الأوكرانية ينشطون في جزيرة القرم بشكل قانوني تمامًا، ووفقًا للقانون الدولي، وداخل حدود أوكرانيا المعترف بها دوليًا، على حد تعبيره.

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