الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وزير التربية والتعليم لـ"الشاهد": مصر تحتل المرتبة 46 فى مؤشر المعرفة العالمى

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إن مؤشر المعرفة العالمي صدر منذ أيام قليلة، وتبين أن ترتيب مصر أصبح الـ 46 من 133 دولة، بعد أن كان في المركز الـ 81، مشيرًا إلى أن هذه تعتبر قفزة كبيرة للغاية، وذلك نتيجة المجهود الذي تم بذله في تطوير التعليم الفني، فالمواهب الشبابية لدينا في مصر تحتاجها الدول الأوروبية بشكل متواصل".

وأكد الدكتور رضا حجازي، خلال لقائه ببرنامج " الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية " إكسترا نيوز" أن "مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي حالة خاصة من مدارس التدريب المزدوج، فالتعليم الفني في مصر يشمل مراكز تميز وتدريب بالتنسيق مع وزارة العمل، ووزارة التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال، حتى يتم ربط العلاقة مع سوق العمل".

وواصل: "نبحث دائما عن احتياجات سوق العمل المصري، ثم نحدد المهارات التي يجب توافرها في طلاب التعليم الفني، ونهيئها للاندماج في السوق المصرية، فقد زاد عدد الطلاب إلى 2.3 مليون طالب في 2023، بدلا من 1.5 مليون طالب في عام 2014، بعدد 3114 مدرسة على مستوى الجمهورية في 2023، بدلا من 1687 في عام 2014".

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