الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كيف يتجاوز الإنسان ألم الفقد؟.. استشاري طب نفسي يجيب

كيف يتجاوز الإنسان
كيف يتجاوز الإنسان ألم الفقد

قال الدكتور عمرو يسري، استشاري الطب النفسي، إنه يجب تعويد الزوجات على الحياة بمفردهن وتربية الأولاد لأن هناك أزواج حب التملك يعميهم. 

وأضاف، خلال لقائه في برنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية dmc، أنه يوجد  مرض نفسي يسمى "الفقد"، وذلك عندما يفقد الإنسان شخصًا عزيزًا، مؤكدًا أنه يجب على الإنسان العمل بشكل يومي ولا يعتمد على شخص واحد.

تقريب دائرة الثقة للإنسان

وتابع، أنه يجب على الشخص أن يحب الناس كلها ولكن مع مراعاة التفرقة بينهم ويقرب دائرة الثقة إليه من الزوجة والأولاد والأب والأم، وهذا يجعله عندما تحدث أي مشكلة تجعل الناس هي من تستند عليه.

استشاري الطب النفسي الفقد العمل بشكل يومي دائرة الثقة للإنسان الزوجة والأولاد

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