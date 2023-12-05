الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

تعرف على  الطوباوي برتلماوس فانتي الكاهن الذي يحتفل به الكاثوليك اليوم

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى الطوباوي برتلماوس فانتي الكاهن، وبهذه المناسبة أطلق الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال خلالها: ولد الطوباوي برتلماوس في مانتوفا بإيطاليا سنة 1428م.من عائلة ثرية. فالتحق برهبنة الكرمل في سن السابعة عشرة.

سيامته كاهنًا

وبعدما أتم جميع الدراسات اللاهوتية والعلمية، سيم كاهناً سنة 1452م. أصبح واعظًا قديراً، أمضى ثلاثًا وثلاثين سنة يخدم كنيسة الكرمليّين في بلدته، فكان أبًا روحيّا ومرشدًا ورئيساً لأخويّة مريم العذراء، التي سنّ لها قانونًا ورسومًا. كان متواضعا ووديعاً مثالا لكل شخص في الصلاة والأكرام والإخلاص في خدمة الرب. إمتاز بحبّه للإفخارستيا. وإكرامه لمريم العذراء.

وأجريت معجزات شفاء كثيرة عن يديه، فكان يدهن جميع المرضي الذين لجأوا إليه بزيت القنديل المشتعل أمام القربان المقدس، فكان المرضى يبرئون في الحال من مرضهم. وكان يقوم بنشاط مثمر بين العلمانيين وخاصة لصالح الفقراء والمتألمين. وانتخب ست مرات نائبًا عامًا لرهبان مانتوا وأصبح في النهاية رئيساً عامًا للرهبنة. توفّي في 5 ديسمبر سنة 1495م. بعد أن أمضي حياته في القداسة، أعلنه البابا بيوس العاشر طوباوياً في 18 مارس 1909م.

من جهة أخرى، وبرعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، وتحت شعار "بطمان"، أقيم أول اجتماع شباب مشترك بين كنيستي العائلة المقدسة، بالمطرية، والسيدة العذراء، بشبرا.

أقيم اللقاء في ضيافة كنيسة العائلة المقدسة، بالمطرية، بمشاركة القمص جورج سليمان، راعي الكنيسة، ومسؤولي اجتماع الشباب بالكنيستين.

بدأ اليوم بكلمة من الأب جورج سليمان حول بعض المعالم الكنيسة، أعقبها فقرة للتعارف المتبادل بين الشباب المشاركين، تلاها، محاضرة الاجتماع، ألقاها السيد سامر ماهر.

جاءت محاضرة اللقاء بعنوان "كيف نقبل التغيير؟"، حيث تم التحدث عن كيفية الخروج من منطقة الراحة، الخاصة بنا. تضمن اليوم أيضًا مشاركة الشباب ببعض الألعاب الترفيهية، والترانيم الروحية.

وانتهى اللقاء بمناقشات حول هدف هذا الاجتماع المشترك، بالإضافة إلى توزيع الهدية التذكارية، الخاصة باليوم.

الفرنسيسكاني – الفرنسيسكاني الأب وليم عبد المسيح سعيد - الفرنسيسكاني الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني سيرتها

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