الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

منظومة الجندي المقاتل للقرن الحادي والعشرين.. طفرة قتالية مصرية ترصدها "إيديكس"

منظومة الجندي المقاتل
منظومة الجندي المقاتل

منظومة تتعلق بسرعة وتحسين تعامل الجندي المقاتل مع الكثير من المتغيرات حوله أثناء الحروب والقتال هي ما يسمى بمنظومة الجندي المقاتل للقرن الواحد والعشرين، والتي كانت ضمن ما كشف عنه المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023، والذي شهد افتتاحه الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الاثنين في مركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية، إذ كشف المعرض عن استحداثًا في كافة الأمور التي تتعلق بالجندي المقاتل خاصة في ظل عصر ثورات التطور والتكنولوجيا التي لاتتوقف.

منظومة الجندي المقاتل للقرن 21 

 وتمثل تلك المنظومة استحداثُا لنظام اتصالات جديد لإرسال محادثات وبيانات وصور حية، كما تبيّن الوظائف الحيوية والموقع الخاص بالجنود، بجانب ذلك تعد استحداثًا لاستخدام الجندي المقاتل لدرون متقدم، وبعض الأدوات التي يجب أن يستخدمها مثل ساعة ذكية بمواصفات عسكرية ضد الماء والكسر والتقلبات الجوية الصعبة. 

مُقدّر مسافة بالليزر لمعرفة مسافة الهدف وإرساله إلى القيادة، يمثل كذلك أحد عناصر منظومة الجندي المقتل للقرن الواحد والعشرين التي قدمتها مصر خلال المعرض،  بالإضافة إلى ذلك تعتبر البطارية الذكية التي تكفي يوم كامل من ناحية القتال هي أيضًا إحدى العناصر الأخرى علمًا بأنها تصنيعًا مصريًا محليًا بالكامل، وكان قد تم استخدام هذه البطارية من وحدات القوات الخاصة المصرية كالصاعقة والمظلات والصاعقة البحرية والاستطلاع، وباقي الوحدات الأخرى المستهدفة تباعًا.

والمنظومة الجديدة هي من تصميم وإنتاج الشركة العربية العالمية للبصريات Arab International Optronics AIO"، وتتألف فيها مجموعة السلاح من جهاز تنشين حراري متصل بالشاشة على خوذة القائد وذلك لنقل صورة الفيديو من خلال وحدة التحكم، بالإضافة إلى جهاز أخر نهاري متصل بالشاشة أيضًا.

أما خوذة الجندي في تلك المنظومة فهي تتكون من وحدتي مراقبة حرارية / كهروبصرية، إلى جانب شاشة عرض البيانات على العين اليمنى للقائد، بالإضافة إلى أجهزة التنشين النهاري والليلي لسلاح الجندي، وكذلك الدرع الواقي.

بالإضافة إلى ذلك هناك منظومة ملاحية مكونة من بوصلة منشورية مع الجندي وجهاز تحديد الموقع بالقمر الصناعي GPS، ودرع مضاد للرصاص للحماية الأمامية والخلفية والجانبية للكتف والذراع.

وعرضت منظومة الجندي المقاتل للقرن21، في المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023 الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وخلاله أشاد بالمنتجات المصرية المعروضة مؤكدًا أنها تضاهي المنتجات العالمية.

حضر الافتتاح كلًا من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

إيديكس 2023 المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية أيديكس 2023 منظومة الجندي المقاتل للقرن21 الشركة العربية العالمية للبصريات منظومة الجندي المقاتل للقرن الواحد والعشرين

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