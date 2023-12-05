الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إغلاق 29% من المنشآت الاقتصادية فى الضفة الغربية بسب العدوان الإسرائيلى

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي

أعلنت وزارة الاقتصاد الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن 29% من المنشآت الاقتصادية في الضفة الغربية أغلقت بشكل كامل أو جزئي خلال شهر نوفمبر الماضي، مع التوقف شبه الكامل للمنشآت في قطاع غزة، بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأظهر المرصد الاقتصادي الفلسطيني، في تقرير له، اليوم، أن 82.6% من المنشآت تراجع أداؤها الشهري بسبب الاجتياحات والاقتحامات المتكررة، وتعرض 7.2% من المنشآت لاعتداءات مباشرة من الاحتلال والمستعمرين، ما تسبب بضرر مباشر في أحد أصولها الثابتة أو البضائع التي تملكها.

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ولفتت إلى أن 94.2% من المنشآت تراجعت مبيعاتها، بمتوسط وصل إلى 54.6%، إضافة إلى تراجع العاملين في 41.5% من المنشآت بمتوسط 61.8%، كما سجل قطاع الخدمات أعلى تراجع في عدد العاملين.

400 حاجز إسرائيلي يعيق حركة التنقل وتوزيع البضائع 

وأفادت وزارة الاقتصاد الفلسطيني بأن 84.6% من المنشآت الصناعية تراجعت طاقتها الإنتاجية خلال شهر نوفمبر بمتوسط بلغ 43.5%، في حين تعاني 81.4% من المنشآت صعوبة في التنقل وتوزيع البضائع بين المحافظات، بسبب إجراءات الاحتلال في ظل زيادة عدد الحواجز العسكرية وتقطيع أواصر الضفة، ويُقدر عددها بحوالي 400 حاجز عسكري دائم أو مؤقت.

ولفتت الوزارة إلى أن مؤشر القدس شهد في شهر نوفمبر الماضي تراجعًا نسبته 2.9% مقارنة بإغلاق المؤشر للشهر الذي سبقه، ليصل إجمالي التراجع إلى 11.3% منذ بداية العدوان، إلا أن المؤشر شهد ارتفاعًا بنسبة 2.3% منذ بداية العام، وحتى السادس من نوفمبر 2023.

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وأوضح المرصد الاقتصادي أنه نتيجة إجراءات الاحتلال التعسفية، وتراجع الوضع الاقتصادي في المحافظات، اضطرت 29.0% من المنشآت الاقتصادية إلى الإغلاق بشكل كامل، أو لفترات طويلة.

كما تعرضت بعض المنشآت لاعتداءات مباشرة من قوات الاحتلال أو المستعمرين، ما تسبب بضرر مباشر في أحد أصولها الثابتة أو البضائع التي تملكها، إذ أفادت 7.2% من هذه المنشآت بأنها تعرضت لأضرار مباشرة.

وزارة الاقتصاد الفلسطيني المنشآت الاقتصادية الضفة الغربية العدوان الإسرائيلى قطاع غزة الاحتلال المستعمرين

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