الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متحدث الأونروا بالقدس: رصدنا 3 حالات مصابة بالالتهاب الكبدى الوبائى فى مركز إيواء بغزة

غزة
غزة

قال كاظم أبوخلف، متحدث الأونروا في الأراضي المحتلة “القدس”، إننا رصدنا ثلاث حالات مصابة بالالتهاب الكبدي الوبائي في أحد مراكز الإيواء بقطاع غزة.

وأضاف كاظم أبوخلف، خلال مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم: “فقدنا 130 من زملائنا خلال الحرب بقطاع غزة في أعلى خسارة بالأرواح للعاملين بالأمم المتحدة”.

ولفت متحدث أونروا في الأراضي المحتلة، إلى أن نحو 1.9 مليون شخص في قطاع غزة أصبحوا في عداد النازحين داخليا، ونحتاج إلى 200 شاحنة مساعدات يوميا لدعم السكان والمدنيين في قطاع غزة.

إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة

وتابع: “نعمل على إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر طواقمنا لكننا نواجه صعوبة كبيرة، حيث نعاني ظروفا إنسانية صعبة جراء الانقطاع المتكرر في الاتصالات وعدم وجود مناطق آمنة بغزة”.

وكشفت أن هناك 82 مرفقا تابعا للوكالة تعرضت للضرر الذي خلفه القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

متحدث الأونروا الالتهاب الكبدي الوبائي مراكز الإيواء قطاع غزة الامم المتحدة

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