الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

النمسا والتشيك تبحثان سبل تسهيل انضمام دول غرب البلقان للاتحاد الأوروبى

المستشار النمساوي
المستشار النمساوي كارل نيهمر

بحث المستشار النمساوي كارل نيهمر مع رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا في فيينا سبل تسهيل مفاوضات انضمام دول منطقة غرب البلقان إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.

 

وقال بيان للمستشارية النمساوية إن المحادثات تناولت الوضع في الشرق الأوسط وتوسيع الاتحاد الأوروبي والهجرة والحرب في أوكرانيا وقضايا النقل والطاقة.

 

وأشار البيان إلى أنه نظرًا لوضع الهجرة في أوروبا، فرضت النمسا ضوابط على المعابر الحدودية مع جمهورية التشيك وذلك من بين دول أخرى منذ أكتوبر الماضي.

 

وذكر البيان أنه في اجتماع لمجموعة فيسجراد (جمهورية التشيك وسلوفاكيا وبولندا والمجر) وافقت المجموعة على عقد اجتماعات منتظمة مع النمسا وألمانيا لتنسيق الخطوات بشكل أفضل لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

 

يشار إلى أن تجمعا آخر يضم النمسا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا والمعروف باسم (سلافكوف) يجتمع بشكل دوري لبحث قضايا الهجرة غير الشرعية.

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