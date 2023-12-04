الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هل نملك وسائل للحماية من الهجوم النووي؟.. خبير عسكري يُجيب

إيديكس
إيديكس

أكد اللواء أركان حرب محمد الشهاوي، رئيس أركان الحرب الكيميائية الأسبق، على أهمية معرض إيديكس للدفاع والأمن الذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر الجاري، مشيرًا إلى أنه “فرصة لتعزيز مكانة مصر كدولة منظمة للمعارض الدولية ومنتجة للأسلحة والذخائر”.

وقال الشهاوي، في حوار خاص مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، إن المعرض يجمع بين 400 شركة من 44 دولة تعرض منتجاتها الحديثة والتكنولوجية في مجالات الدفاع والأمن، ويستقطب 45 ألف زائر من الدول الشقيقة والصديقة والأفريقية والعربية والعالمية، ما يسهم في تبادل الرؤى والخبرات والتعاون بين الجهات المعنية.

وأوضح “الشهاوي” أن مصر تحرص على تنويع مصادر تسليحها وتوطين الصناعات العسكرية وتعزيز قدرتها القتالية، وأن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتتاح المعرض يرسل رسالة مهمة إلى العالم بأن مصر آمنة ومستقرة وقادرة على الدفاع عن نفسها ومصالحها.

وأشاد “الشهاوي” بالإنجازات التي حققتها القوات المسلحة في مجال التصنيع الحربي، مثل إنتاج جهاز القياس والكشف الإشعاعي الذي يحمي مصر من أي هجوم بأسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية.

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