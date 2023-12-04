خبيرة إعلام رقمي تكشف الدور الذي لعبه الإعلام والسوشيال ميديا لصالح القضية الفلسطينية

قالت الدكتورة سارة نصر، خبير إعلام رقمي، إن الإعلام الغربي زوّر الروايات الفلسطينية الحقيقية لصالح الكيان الصهيوني، حيث كان يتم تبرير العنف الصهيوني بل ومنح الكيان الحق فيما يفعله بحق الإنسانية الفلسطينية.

قصف المستشفى المعمداني

وأكدت سارة نصر، خلال لقائها ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن “سي إن إن” فبركت الكثير من الأحداث الفلسطينية، حيث تم تزوير وقائع قصف المستشفى المعمداني والتصدير للعالم أن حماس هي من قامت بهذا القصف وليس الجانب الإسرائيلي.

وأضافت في حديثها، أن الإعلام العربي والسوشيال ميديا لعبت دورًا كبيرًا في تغيير الرأي العام العالمي، حيث كانت فئة الشباب بالكامل في أوروبا كانت تقف وتدعم الكيان الصهيوني بصورة كبيرة، ولكن بفضل الإعلام والسوشيال ميديا التي عرضت حجم المجازر الصهيونية بحق الإنسانية الفلسطينية تغير الرأي العام العالمي وأصبح هناك تأييد للقضية الفلسطينية.

مجازر الاحتلال

الجدير بالذكر، أن الكيان الصهيوني ارتكب أبشع المجازر في حق الإنسانية الفلسطينية بصورة تفوق العقل، حيث كان ومازال يقوم الاحتلال بقصف المباني المدنية السكنية الفلسطينية على من بها من مواطنين، وهذه العمليات الإجرامية أدت إلى مقتل عدد كبير من الأبرياء في فلسطين.